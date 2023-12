Krisen schaden Klima-Ambitionen

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Es gibt keine wirklich guten Noten für die Klimaschutz-Ambitionen der 63 Länder, die der neue Klimaschutz-Index unter die Lupe genommen hat. Und das hat Gründe. "Die Regierungen setzten weniger klimapolitische Maßnahmen um und müssen viele Krisen gleichzeitig lösen", erklärt Prof. Niklas Höhne vom NewClimate Institute. "Und das ist nicht gut, denn Klimaschutz braucht alle Aufmerksamkeit." Zusammen mit der Umweltorganisation Germanwatch hat das Institut den Index auf der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai vorgestellt.

Selbst Staaten mit eher besserer Klimapolitik wie Dänemark scheinen heute weiter vom Erreichen der Pariser Klimaziele entfernt zu sein als in den vergangenen Jahren.

Immerhin: Hoffnung macht laut Index der Boom der Erneuerbaren Energien. Noch nie wurden weltweit so viel Wind-, Sonnenenergie und Wasserkraft installiert wie 2022. Dieser Anstieg müsse nun aber "exponentiell" fortgesetzt werden.

In den Notfallmodus umschalten

"Wir müssen jetzt in den Notfallmodus schalten und den entscheidenden Beitrag dazu müssen die 63 Staaten und die EU leisten, die wir in diesem Index betrachten", so Höhne. Zusammen sind diese Länder für mehr als 90 Prozent des weltweiten Treibhausgasausstoßes verantwortlich.