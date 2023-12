UN-Klimakonferenz: Das sind die Ergebnisse zur Halbzeit

Halbzeit bei der Klimakonferenz der Vereinten Nationen 2023 (COP28) in der Expo City in Dubai.

Der UN-Klimagipfel in der Wüstenmetropole Dubai geht in die zweite Woche. Gleich zum Auftakt wurde bei einem der wichtigsten Themen ein Durchbruch erzielt - und auch darüber hinaus wurden eine Reihe an Vorhaben vorgestellt.