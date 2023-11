COP28: Klimaschäden-Fonds kann starten

Auf der COP28 beraten Zehntausende internationale Vertreter über Möglichkeiten zur Eindämmung der Erderwärmung. Streitthema ist vor allem der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. 30.11.2023 | 1:31 min

Die UN-Klimakonferenz COP28 in Dubai hat bereits am ersten Tag ein erstes konkretes Ergebnis erzielt: In der Eröffnungssitzung wurde die Arbeitsfähigkeit des vor einem Jahr vereinbarten Fonds für klimabedingte Schäden hergestellt.