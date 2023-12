Weltklimakonferenz: Emirate kündigen 30-Milliarden-Fonds an

Auf der Klimakonferenz COP28 beraten fast 190 Staaten Maßnahmen gegen den Klimawandel. Unsere Korrespondenten in Brasilien, China und den USA berichten dazu aus ihren Ländern. 01.12.2023 | 3:26 min

Auf der Weltklimakonferenz in Dubai hat der Gastgeber, die Vereinigten Arabischen Emirate, einen neuen Investmentfonds im Volumen von 30 Milliarden US-Dollar (27,5 Milliarden Euro) angekündigt, um mehr Kapital in Klimaschutzprojekte zu lenken.

Der Fokus liege auf Märkten in Entwicklungsländern, teilte die Präsidentschaft der COP28 mit. Zusammen mit privaten Geldgebern sollen bis 2030 insgesamt bis zu 250 Milliarden Dollar mobilisiert werden.

Ölboss Al Jaber wird Klimafonds-Aufsichtsratschef

Auf der COP28 in Dubai ringen über 180 Staaten um mehr Klimaschutz. Die deutsche Klimabeauftragte Morgan hält diese Treffen für wichtig, weil auch die Schwächsten am Tisch sitzen. 30.11.2023 | 6:51 min

Ein großes Thema der zweiwöchigen Klimakonferenz ist, wie globale Finanzströme schnell umgelenkt werden können - also vor allem weg von Öl, Kohle und Gas und hin in erneuerbare Energien und mehr Energieeffizienz.

Guterres: "Verbrennen aller fossilen Brennstoffe beenden"

Zum Auftakt des Gipfeltreffens von rund 140 Staats- und Regierungschefs auf der UN-Klimakonferenz in Dubai rief UN-Generalsekretär António Guterres zum raschen Aus für die Nutzung fossiler Energieträger auf. Er sagte am Freitag in Dubai: