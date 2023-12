Was die deutsche Wirtschaft von der COP28 erwartet

Mit welchen Erwartungen reist die deutsche Wirtschaft nach Dubai? Allein der Energiekonzern E.on wird mit vier Vertretern und Vertreterinnen vor Ort sein. David Radermacher von E.on erklärt, sein Unternehmen wolle in Dubai konkrete technische Lösungen für den Weg zur Klimaneutralität präsentieren:

Wir möchten bei der COP einbringen, was heute technisch schon möglich ist - beispielsweise wie der Anteil der Erneuerbaren Energien in den Stromnetzen durch Digitalisierung erhöht werden kann. Das trägt auch dazu bei, die weltweiten Ambitionen beim Klimaschutz hochzuhalten.

Die Konferenz biete eine hervorragende Plattform zum Austausch und zur Vernetzung - nicht nur mit Vertretern und Vertreterinnen aus der Politik. Auch mit Klimaschutzorganisationen und anderen Unternehmen trete E.on in Dubai in den Dialog, so Radermacher: "Wir sprechen mit Industrieunternehmen aus aller Welt. Sie haben beispielsweise ein Interesse daran zu verstehen, welchen Beitrag sie leisten können, um auch energieintensive Sektoren wie die Chemieindustrie klimaneutral zu machen."