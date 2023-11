Update am Morgen: Gemeinsames Straucheln - COP28 und OSZE

Die Treffen finden weit entfernt voneinander statt, in Dubai das zum Klima und in Mazedoniens Hauptstadt Skopje das zum Frieden. Sie haben nichts miteinander zu tun, doch sind sich in vielem sehr ähnlich. Das fängt schon bei den umständlichen Namen an: COP28 und OSZE-Ministerrat . Wer soll - wo es doch um alle geht - solche Abkürzungs-Ungetüme verstehen?