Bei Gipfel: Warme Worte der Nato, harte Realität für Kiew

Das treffendste Bild fällt in einer der vielen Hintergrundrunden im Hauptquartier der Nato in Brüssel. Ob es sich mit der Unterstützung der Ukraine nicht genauso verhalte wie mit dem Klimaschutz, fragt da jemand. Wo auch alle sagen, man müsse dringend mehr tun - und doch niemand die Anstrengungen wirklich erhöht. Das Lachen in der Runde vergeht schnell. Vielleicht, weil die Parallele so schlagend ist.