Ukraine-Debatte bei "Lanz": Doppelte Standards des Westens

Im sogenannten "globalen Süden" funktioniere der Vorwurf an "den Westen" laut Gaub so: "Während die Russen das jetzt in der Ukraine machen, da stört es euch. Beim Irak hat es euch nicht gestört. Euch stört jetzt plötzlich der Angriff auf Israel , aber dass die Palästinenser seit 70 Jahren keinen Staat haben, das stört euch nicht."