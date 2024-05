Russland bremst Erwartungen an Sommeroffensive

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu bremst offenbar die Erwartungen an eine Sommerofensive.

Der russische Vormarsch nordwestlich von Awdijiwka hat sich zwar etwas verlangsamt. Aber Moskau wird möglicherweise Elemente seiner hoch qualifizierten 7. und 76. Luftlandedivisionen aus der Region Saporischschja in den Donbass verlegen, um die Offensive fortzusetzen und die ukrainischen Streitkräfte zurückzudrängen, noch bevor die US-Militärhilfe in größerem Umfang eintrifft.

Ukraine intensiviert Fernangriffe

Die ersten Waffenlieferungen aus dem neuen US-Militärhilfepaket haben die Ukraine derweil erreicht. Es wird jedoch noch einige Wochen dauern, bis solche Mengen geliefert werden können, die die Lage an der Front deutlich zu Gunsten der Ukraine verbessern würden.

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

... ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin und leitet dort das Programm Sicherheit, Verteidigung und Rüstung. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt.

In der Zwischenzeit hat die Ukraine bereits die ATACMS-Langstreckenraketen sowie "normale" Himars-Schläge erfolgreich gegen mehrere russische Ziele eingesetzt, darunter sowohl Luftstützpunkte als auch Luftabwehrsysteme.

In ihrem Verteidigungskampf gegen Russland fehlt es der Ukraine an Waffen, Munition – und Soldaten. Neue Rekruten sollen die dringend benötigte Verstärkung an der Front bilden.

03.05.2024 | 2:52 min