Nato-Hilfen für die Ukraine: Was ist die Strategie des Westens?

Die USA und die anderen Nato -Länder haben der Ukraine weitere militärische sowie zivile Hilfe im russischen Angriffskrieg zugesagt. US-Außenminister Antony Blinken sieht bei den Nato-Staaten keine Ermüdungserscheinungen in der Unterstützung der Ukraine . In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigte das transatlantische Bündnis, die Hilfe werde "so lange wie nötig" dauern.