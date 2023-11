Nato-Chef Stoltenberg: Ukraine hat viele Gebiete befreit

NATO-Generalsekretär Stoltenberg versichert im heute journal, dass die Ukraine auf die Unterstützung des Verteidigungsbündnisses zählen kann. 09.11.2023 | 4:11 min

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) getroffen. Bei den Gesprächen sei es unter anderem um Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und den Ausstieg Moskaus aus dem Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE) gegangen, erklärt Stoltenberg auf dem Kurznachrichtendienst X. Im heute journal spricht Stoltenberg über Waffenlieferungen an Kiew, ukrainische Rückeroberungen besetzter Gebiete und die Auswirkungen der Eskalation im Nahost-Konflikt

... zu Befürchtungen, durch den Nahost-Konflikt gerate die Ukraine aus dem Fokus

"Nun, was wir tatsächlich sehen, ist, dass trotz der Lage im Nahen Osten, die Verbündeten in der Nato weiterhin Unterstützungsgüter schicken in die Ukraine, Waffen und Munition", sagt Stoltenberg.

... zu ukrainischen Erfolgen im Krieg gegen Russland

... über Forderungen aus Kiew nach mehr Waffenlieferungen

Stoltenberg können "vollkommen verstehen", dass die Ukraine nach mehr Waffen frage. Seine Antwort darauf sei es, dass man mehr, aber auch fortschrittlichere Waffen liefere. So seien in den vergangenen Tagen F-16-Kampfjets in Rumänien angekommen, an denen ukrainische Soldaten ausgebildet würden.