Mit 100 Jahren: Ex-US-Außenminister Kissinger gestorben

Dr. Henry Kissinger bei einer Rede am 27.05.2023 in Texas

Kontroverse Debatten um Kissinger

Noch Jahrzehnte nach seinem Ausscheiden als US-Chefdiplomat entzündeten sich am Vermächtnis Kissingers außenpolitische Debatten. Während viele seine Brillanz lobten, kritisierten andere Kissinger für seine Unterstützung antikommunistischer Diktaturen, vor allem in Lateinamerika.

Heinz Alfred Kissinger wurde am 27. Mai 1923 im fränkischen Fürth in eine jüdische Familie hineingeboren, sein Vater war an einem lokalen Gymnasium als Lehrer tätig. 1938 floh er mit seiner Familie aus Nazi-Deutschland. Die Kissingers ließen sich schließlich in Manhattan nieder, wo aus Heinz Henry wurde.