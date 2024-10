Covestro: Staatskonzern aus Abu Dhabi kauft deutsche Firma

Der Ölriese Adnoc hatte Geduld, die sich heute ausgezahlt hat. Der Staatskonzern aus Abu Dhabi übernimmt das Leverkusener Unternehmen Covestro für bis zu 16 Milliarden Euro. Adnoc bietet die bereits im Sommer in Aussicht gestellten 62 Euro je Aktie. Zusätzlich zeichnet Adnoc eine Kapitalerhöhung um zehn Prozent, die Covestro weitere knapp 1,2 Milliarden Euro in die Kasse spült.

... ist die ehemalige Kunststofftochter von Bayer und wurde vom Pharma- und Agrarkonzern 2015 an die Börse gebracht. Das Unternehmen fertigt Vorprodukte für die Auto-, Möbel-, Haushaltsgeräte- und Bauindustrie. Sie finden sich etwa im Schaumstoff von Matratzen, Autositzen, aber etwa auch in Windturbinenblättern.

Übernahme: Adnoc ließ nicht locker

Die Länder am Persischen Golf haben sich innerhalb weniger Jahrzehnte von weltpolitisch eher unbedeutenden Wüstenstaaten zu wirtschaftlich prosperierenden Kräften entwickelt.

Einerseits ist es gut, zu sehen, dass wir in Deutschland noch solche attraktiven Unternehmen haben, die für die Welt interessant sind. Andererseits dürfen wir hier nicht den Fehler von 2010 wiederholen.

Damals seien chinesische Firmen in Deutschland auf "Einkaufstour" gewesen, so Brzeski. Man sei naiv gewesen und hätte geglaubt, von einem solchen langfristigen Investor profitieren zu können. Doch zehn Jahre später "konnte China dann alles selbst machen".

Covestro-Vorstand soll im Amt bleiben

"Wehret den Anfängen", heißt es. Deutschland will dem freien Marktverkehr alle Möglichkeiten eröffnen. Es gibt inzwischen weniger echte Leuchttürme in der deutschen Wirtschaft als es noch vor Jahrzehnten der Fall war: Covestro ist so einer.