Unicredit-Anteile an Commerzbank: Scholz übt scharfe Kritik

Die italienische Großbank Unicredit geht bei der Commerzbank in die Offensive. (Symbolbild) Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Übernahme von mehr und mehr Anteilen an der Commerzbank scharf kritisiert. Der SPD-Politiker sagte während seines Besuchs in New York:

Unfreundliche Attacken, feindliche Übernahmen sind nicht das, was für Banken eine gute Sache ist. Olaf Scholz, Bundeskanzler

Deshalb habe die Bundesregierung sich auch in dieser Richtung klar positioniert und mache sehr deutlich, "dass wir das nicht für ein angemessenes Vorgehen halten in Europa und in Deutschland, dass man gewissermaßen ohne jede Kooperation, ohne jede Rücksprache, ohne jede Rückkopplung, versucht, mit unfreundlichen Methoden sich an Unternehmen aggressiv zu beteiligen".

Anfang des Jahres zog die Commerzbank eine positive Bilanz: Wegen der angehobenen Zinsen konnte der Konzern seinen Gewinn im letzten Jahr um 50 Prozent steigern. 15.02.2024 | 1:19 min

Unicredit sichert sich 21 Prozent an Commerzbank

Die italienische Großbank hat sich über Finanzinstrumente weitere Anteile am Frankfurter Dax-Konzern gesichert und hält rechnerisch gut ein Fünftel der Aktien. Zugleich will die Unicredit ihren Anteil an der Commerzbank weiter aufstocken. Damit wird ein offizielles Übernahmeangebot für Deutschlands zweitgrößte Privatbank wahrscheinlicher - trotz Widerstands des Bunds, der vorerst keine weiteren Commerzbank-Aktien verkaufen will.

Inklusive der Finanzinstrumente wären die Italiener mit Abstand größter Commerzbank-Aktionäre vor dem Bund, der 12 Prozent der Anteile hält. Die Abwicklung über die Finanzinstrumente ist aber erst nach Genehmigung der Aufsichtsbehörden möglich, so die Unicredit.

Auch bei der Übernahme der Postbank gab es zuletzt Streit. Frank Bethmann über die Hintergründe. 22.08.2024 | 1:11 min

Unicredit will noch mehr Commerzbank-Anteile

Zugleich beantragte das Institut die behördliche Erlaubnis, ihren Anteil auf bis zu 29,9 Prozent zu erhöhen. Darüber entscheidet die bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelte Bankenaufsicht für den Euroraum. Ab einem Anteil von 30 Prozent wäre die Unicredit gesetzlich verpflichtet, ein öffentliches Übernahmeangebot vorzulegen.

Gewerkschaft: Unicredit-Chef schlägt "uns frontal in die Fresse"

Die Commerzbank äußerte sich zurückhaltend zur Anteilsaufstockung durch die italienische Unicredit. "Wir haben die Erklärung gesehen und zur Kenntnis genommen", sagte ein Konzernsprecher in Frankfurt.

2008 erschüttert eine Nachricht die Wall Street: Lehman Brothers, die viertgrößte Investmentbank der Welt, ist pleite. Die globale Wirtschaft schlittert in eine Finanzkrise. 03.06.2024 | 44:49 min

Die Arbeitnehmervertreter im Commerzbank-Aufsichtsrat stellen sich entschieden gegen eine mögliche Übernahme. Verdi-Gewerkschaftssekretär und Commerzbank-Aufsichtsrat Stefan Wittmann erklärte: "Das ist ein aggressiver Schritt und er ist völlig unangemessen."

Noch am Freitag habe Unicredit-Chef Andrea Orcel erklärt, er strebe keine feindliche Übernahme an und wolle im Einvernehmen mit der Bundesregierung handeln, gebe nun aber die weitere Anteilsaufstockung bekannt.

Damit schlägt er sowohl der Bundesregierung als auch uns frontal in die Fresse, weil er damit klar macht, es ist ihm völlig wurscht, was wir denken. Stefan Wittmann, Verdi-Gewerkschaftssekretär

Bei der Commerzbank werde Orcel "auf eine sehr kämpferische Belegschaft treffen, die sich wehren wird".

Finanzexperte: Sieht nach "kompletter Übernahme" aus

"Das sieht ganz klar nach einer kompletten Übernahme der Commerzbank aus, das wäre eine feindliche Übernahme", schätzt Finanzexperte Michael Grote die Lage ein.

Dass UniCredit so schnell nachgelegt und den Anteil kräftig aufgestockt habe, deute darauf hin, dass man in Mailand Fakten schaffen wolle, so der Professor für Corporate Finance an der Frankfurt School of Finance & Management.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: ZDF die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen stets auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie bei unserem ZDFheute-WhatsApp-Channel genau richtig. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: ZDFheute-WhatsApp-Channel