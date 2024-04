Deutsche Bank - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Deutsche Bank AG ist eine Universalbank und hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main. Sie ist nach Bilanzsumme das größte Kreditinstitut in Deutschland . Die Aktiengesellschaft ist seit 2011 auf der Liste global systemrelevanter Banken. Zum Jahresende 2021 arbeiteten weltweit rund 83.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Deutschen Bank. ZDFheute informiert zur Deutschen Bank aktuell: News, Videos, Hintergründe und mehr in der Übersicht.