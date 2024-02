Die deutsche Wirtschaft wird laut Minister Habeck dieses Jahr nur um 0,2 Prozent wachsen - weniger als zunächst prognostiziert. Was bedeutet das für unsere Jobs und die Preise?

Was bedeuten 0,2 Prozent Wachstum für mich?

Bundeswirtschaftsminister Habeck hat den Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt. Es gebe Anzeichen für Verbesserungen, allerdings brauche es dafür einen "Reformbooster". 21.02.2024 | 1:46 min

Die Wirtschaft sei in "schwerem Fahrwasser", sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck bei der Präsentation des Jahreswirtschaftsberichts, man komme "langsamer aus der Krise als gehofft". Die Gründe, so der Grünen-Politiker: der schwächelnde Welthandel, hohe Zinsen, Sparzwänge. Was das bedeutet - Fragen und Antworten:

Wie wird sich die Wirtschaft entwickeln?

nur noch bei 0,2 Prozent liegen. Habeck sagt: Schlecht. Eigentlich war die Bundesregierung davon ausgegangen, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 1,3 Prozent wachsen wird. Doch diese Zahl hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (B'90/Grüne) heute kassiert. Das Wachstum soll jetztliegen. Habeck sagt:

Die Situation ist herausfordernd, extrem herausfordernd. Robert Habeck, Wirtschaftsminister

Die deutsche Volkswirtschaft befinde sich zu Beginn des Jahres weiterhin in einem schwierigen Fahrwasser, heißt es dazu im Wirtschaftsbericht der Bundesregierung.

Finanzminister Christian Lindner FDP ) hatte die wirtschaftliche Lage Deutschlands als "peinlich" bezeichnet. "Wir haben eine zu geringe wirtschaftliche Dynamik", sagt Lindner am Mittwoch im Deutschen Bundestag.

Bereits vergangene Woche hatte die Regierung angekündigt, dass die Wachstumsprognose abgesenkt werde, heute wird der Jahreswirtschaftsbericht vorgelegt. Bernd Benthin berichtet. 21.02.2024 | 1:48 min

Was bedeutet das für mich?

Dass auch meine persönliche wirtschaftliche Lage schwierig bleiben dürfte. Wie stark die Wirtschaft wächst oder nicht wächst, spüren wir alle. Die Konjunktur beeinflusst die Investitionsbereitschaft von Unternehmen und auch das Steueraufkommen. Mit der Wirtschaft wächst auch der Wohlstand.

Am meisten dürfte jede und jeder von uns das im Supermarkt spüren. Die Verbraucherpreise sollen im Jahr 2024 nämlich um 2,8 Prozent steigen. Und die Preise sind ja schon hoch. Im Vergleich zu Januar 2023 sind viele Preise im Januar 2024 gestiegen:

Zucker, Marmelade, Honig: +10,7 Prozent

Obst: +10,2 Prozent

Gemüse: +8,0 Prozent

Butter: -17,5 Prozent

Olivenöl: +46,0 Prozent

Insgesamt also dürften viele Preise hoch bleiben oder sogar noch einmal etwas ansteigen. Wobei: Im Jahr 2023 lag die Inflation noch bei knapp sechs Prozent. Lindner sagt, die Inflation wird langsam wieder beherrschbar. Und Habeck geht davon aus, dass die Inflation im Jahr 2025 nur noch bei zwei Prozent liegen wird.

Die deutsche Wirtschaft ist angeschlagen. Das zeigt sich auch in dem von Wirtschaftsminister Habeck heute vorgestellten Jahresbericht. Er will deshalb das Wachstumschancengesetz im Bundesrat durchbringen. 21.02.2024 | 2:03 min

Ist mein Job in Gefahr?

So pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Aber ja, natürlich ist es für Beschäftigte schlecht, wenn es dem Arbeitgeber schlecht geht. Die deutsche Wirtschaft ist auf Wachstum angelegt. Bleibt das Wachstum aus, verschieben Unternehmen eventuell Investitionen oder bauen Jobs ab.

Die Bundesregierung rechnet damit, dass in diesem Jahr die Arbeitslosigkeit um etwa 85.000 Personen ansteigen wird. Insgesamt aber spricht sie von einer "robusten Arbeitsmarktentwicklung". Auch weiterhin werden Fachkräfte gesucht und die Ampel geht von steigenden Reallöhnen aus. Das dürfte den Konsum in Deutschland ankurbeln.

Jobabbau in Deutschland: Unsicherheit und Investitionen der Konzerne in den USA sorgen für Frustration in Belegschaften. 13.02.2024 | 7:11 min

Was plant die Regierung?

mehr Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland zu holen. Außerdem sollen Bürokratie abgebaut, Investitionen getätigt werden. Im Wirtschaftswachstumsbericht der Bundesregierung stehen zehn Ideen, um die Wirtschaft zu beleben. So plant die Ampel unter anderem,nach Deutschland zu holen. Außerdem sollenabgebaut, erneuerbare Energien ausgebaut undgetätigt werden.

Das sogenannte Wachstumschancengesetz soll laut Habeck Unternehmen um drei Milliarden Euro entlasten, ursprünglich waren allerdings acht Milliarden geplant. Habeck sagt, es gebe ein Commitment innerhalb der Ampel, die Wirtschaft "innerhalb der Schuldenbremse flott zu machen".

Im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat soll der Weg für das Wachstumschancengesetz geebnet werden. 21.02.2024 | 2:53 min

Und wo streitet die Ampel?

In der Analyse sind sich Habeck und Lindner einig. Beide halten Deutschland für "nicht mehr ausreichend wettbewerbsfähig". Doch bei der Problemlösung gibt es Streit. Während Lindner auf den Markt setzt und Entlastungen fordert, will Habeck mehr Impulse vom Staat und dafür sehr viel Geld.

"Wirtschafswende"-Konzept vorlegen. Darin wird er neben der Entlastung von Unternehmen und Bürgern auch den Abbau von Bürokratie fordern. Anschließend will auch Habeck ein eigenes Papier vorlegen. Nach abgestimmtem Vorgehen klingt das bisher nicht. Lindner, der zuletzt der eigenen Koalition in dieser Frage Unberechenbarkeit vorgeworfen hatte , will in den nächsten drei Wochen einvorlegen. Darin wird er neben der Entlastung von Unternehmen und Bürgern auch den Abbau von Bürokratie fordern. Anschließend will auch Habeck ein eigenes Papier vorlegen. Nach abgestimmtem Vorgehen klingt das bisher nicht.