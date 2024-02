FDP-Chef Lindner beklagt Unberechenbarkeit der Ampel

Die FDP ist aktuell in einer tiefen Krise. Im aktuellen ZDF-Politbarometer liegt die Partei nur noch bei vier Prozent, sie würde also den Wiedereinzug in den Bundestag verpassen. Auch die persönlichen Werte von Christian Lindner sind schlecht. Auf einer Skala von plus 5 bis minus 5 liegt Lindner bei minus 1,1. Noch nie wurde der FDP-Chef so schlecht bewertet.