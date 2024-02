Habeck kontert Lindner bei Unternehmenssteuer

Der Grünen-Politiker hatte vergangene Woche ein milliardenschweres Sondervermögen zur Entlastung der Unternehmen ins Gespräch gebracht. Steuergutschriften und steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten könne er sich vorstellen und bot der Union Gespräche an. Doch sehr schnell gab es Widerstand aus der FDP . Fraktionsvize Köhler wies neue Schulden zurück, der stellvertretende Parteivorsitzende Kubicki störte sich am Gesprächsangebot an die Union.