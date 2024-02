Kubicki alarmiert in Ampel-Koalition: "Ahne nichts Gutes"

FDP in Ampel-Koalition : Kubicki schlägt Alarm: "Ahne nichts Gutes"

03.02.2024 | 13:04 |

Die FDP steht in Umfragen so schlecht wie lange nicht da. Jetzt nennen Wolfgang Kubicki und Bijan Djir-Saraj konkrete Forderungen an die Koalitionspartner Grüne und SPD.