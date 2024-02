EU-Pläne: Scheitert das Lieferkettengesetz an der FDP?

Ziel der EU ist unter anderem, Zwangs- und Kinderarbeit zu verhindern und die Umwelt zu schützen - in der EU und außerhalb. In Deutschland gibt es so ein Gesetz bereits. Doch das europäische Gesetz wäre strenger: Firmen sind nicht nur für die Einhaltung der Standards bei ihrem direkten Zulieferer, sondern für die gesamte Lieferkette verantwortlich.