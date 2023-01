Wirtschaftsverbände sind aufgeschreckt und machen wieder Druck - diesmal in Brüssel. Und sie treffen auf Verständnis, so etwa beim CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber. Sollte das Gesetz so in Kraft treten, "wird Europa viele Lieferbeziehungen in kritische Regionen beenden müssen", warnt der Politiker. "Das heißt, am Ende wird es den Menschen in Entwicklungsländern nicht besser gehen."