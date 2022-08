Lebenslauf Marco Buschmann

1. August 1977: Marco Buschmann wird in Gelsenkirchen geboren

1997: Abitur

1997- 1998: Zivildienst am Bruder-Jordan-Haus in Gelsenkirchen-Buer

1998 - 2004: Studium der Rechtswissenschaft an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn

2007: Zweites Juristisches Staatsexamen, Zulassung als Rechtsanwalt

2007 - 2013: Tätigkeit als Rechtsanwalt in einer internationalen Anwaltsgemeinschaft

2009 - 20013: Mitglied des Deutschen Bundestages, zuletzt rechtspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion

2014 - 2017: Bundesgeschäftsführer der FDP

2016: Promotion zum Dr. jur. an der Universität zu Köln

seit 2017: wieder Mitglied des Deutschen Bundestages und Mitglied im Präsidium der FDP

2017 - 2021: Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion

seit Dezember 2021: Bundesminister der Justiz