Kinderfreibetrag und Kindergeld: Warum die Ampel streitet

Bundesfinanzminister Christian Lindner will den Steuerfreibetrag für Kinder erhöhen, ohne auch das Kindergeld anzuheben. Das kritisieren SPD und Grüne. 21.01.2024 | 1:31 min

Bijan Djir-Sarai erhöht die Tonlage. "Die aktuelle Diskussion in der SPD zum Kindergeld ist sehr befremdlich“, sagte der FDP-Generalsekretär der "Rheinischen Post". Und stellt klar: "Die Entscheidung wird nun umgesetzt."

Wenn die SPD Probleme mit den Entscheidungen des eigenen Kanzlers hat, sollte sie das zunächst intern klären und nicht uns als Koalitionspartner dafür kritisieren, dass wir uns an koalitionsinterne Absprachen halten.

SPD: Vorteil für Spitzenverdiener

Ein zusätzliches Ärgernis der SPD: Ständig werde derzeit über den Haushalt diskutiert, der nach dem Karlsruher Haushaltsurteil für das laufende Jahr erst in der kommenden Woche beschlossen werden soll.

Alle, so Mützenich, müssten derzeit einen Beitrag zur Sanierung der Staatsfinanzen leisten. "Warum das nicht für die Spitzenverdiener gelten soll, entzieht sich meiner Fantasie."

Staat verzichtet auf 380 Millionen Euro

In der FDP und im Bundesfinanzministerium versteht man die Aufregung nicht. 2023 sei das Kindergeld "überproportional und vorzeitig" auf monatlich 250 Euro angehoben worden, so ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums.

Auch der Freibetrag war gestiegen, aber nicht so hoch wie das Kindergeld. Das werde nun nachgeholt. "Um eine verfassungswidrige Besteuerung zu vermeiden, müssen in der Folge auch die steuerlichen Freibeträge erhöht werden", so der Sprecher zu ZDFheute. Im Haushalt für 2024 sei dafür "auch eine Vorsorge getroffen".