Ampel darf Corona-Kredite nicht umschichten

Das Bundesverfassungsgericht hat die Verwendung von Corona-Geldern für den Klimafonds als verfassungswidrig beurteilt. Der Regierung fehlen nun 60 Milliarden Euro für Klimaschutz. 15.11.2023 | 1:18 min

Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass der Bund zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachte Gelder nicht für den Klimaschutz nutzen darf. Die Änderung des Nachtragshaushalts 2021 sei verfassungswidrig, verkündete das höchste Gericht Deutschlands am Mittwoch in Karlsruhe.

Welche Folgen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts für die zukünftige Haushaltspolitik hat, berichtet die ZDF-Expertin für Recht und Justiz, Sara Tacke. 15.11.2023 | 0:38 min

197 Abgeordnete klagten in Karlsruhe

Wegen der Notfallsituation während der Corona-Pandemie hatte der Bund den Haushalt 2021 nachträglich in Form einer Kreditermächtigung um 60 Milliarden Euro aufgestockt. In solch außergewöhnlichen Situationen ist es trotz Schuldenbremse möglich, Kredite aufzunehmen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat im Bundestag auf das Urteil des Bundesverfassungsgericht zum Nachtragshaushalt reagiert. 15.11.2023 | 7:32 min

Was darf die Regierung mit einer Kreditermächtigung machen?

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat Folgen für die Regierung. Erste Reaktion ist ein Ausgabenstopp für den Klimafonds. Projekte zur Energiewende stehen auf der Kippe. 15.11.2023 | 1:45 min

Eilentscheidung 2022 gab grünes Licht

In einer Eilentscheidung im November 2022 hatte das Gericht grünes Licht gegeben - auch mit Blick auf Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn würde das Ganze gestoppt, stellte es sich später aber als verfassungsgemäß heraus, wäre der Schaden etwa in Form von Strompreiserhöhungen womöglich groß, hieß es zur Begründung.

Im anderen Fall - wenn also erstmal alles wie geplant weiterläuft - würde der Bundeshaushalt mit maximal 60 Milliarden Euro belastet. Es sei davon auszugehen, dass diese Summe nicht bis zur Entscheidung in der Hauptsache ausgeschöpft werde, hatte das Gericht dazu mitgeteilt.

Das Urteil bedeutet ein riesiges Finanzloch für die Ampel. Welche Folgen das für die Zusammenarbeit in der Ampel hat, berichtet Diana Zimmermann aus Berlin. 15.11.2023 | 1:38 min

SPD: Koalition hält an Zeitplan fest

Die Koalition will voraussichtlich dennoch an ihrem Zeitplan für die Haushaltsaufstellung für das kommende Jahr festhalten. SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast sagte am Mittwoch in einer ersten Reaktion, sie gehe davon aus, dass der Haushaltsausschuss wie vorgesehen am Donnerstag den Etatentwurf fertigstelle und dass dieser dann am 1. Dezember vom Bundestag verabschiedet werde. Mit Blick auf das Urteil sagte sie, die Koalition sei "auf dieses Szenario vorbereitet" gewesen.