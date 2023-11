Urteil erwartet: Verfassungswidrige Klima-Milliarden?

Es mag Zufall sein oder auch nicht, dass das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung über ein umstrittenes Haushaltsmanöver der Ampel-Koalition heute, am Tag vor der großen Bereinigungssitzung des Bundestagshaushaltsausschusses für das Haushaltsjahr 2024 verkündet. Denn je nachdem, wie die Verfassungsrichterinnen und -richter entscheiden, könnte am Tag danach in Berlin die große Frage im Raum stehen: Wie kommen wir mit bis zu 60 Milliarden Euro weniger aus?