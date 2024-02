FDP-Fraktionsvize Kuhle bei "Lanz": Ampel teils überfordert

Wohngeld, Heizungsgesetz, Klimageld: nur ein paar der Streitgebiete der Ampel in den vergangenen Monaten. Das seien "sauschwierige Themen, die für viele Menschen in Deutschland massive Überforderung bedeuten", sagte Konstantin Kuhle, FDP -Fraktionsvize, am Donnerstagabend bei Markus Lanz.

Kuhle: Politisches Handwerk kommt unter die Räder

"Wir als Koalition, die Bundesregierung, die Beamten, die für uns arbeiten" würden sich in einer "so schwierigen Lage befinden, dass mitunter die handwerkliche Ausgestaltung" all dieser Themen "unter die Räder kommt": "Das merken die Kommunen. Das merken die Unternehmen. Das merkt die Öffentlichkeit und das ist nicht in Ordnung."