Bundestag-Generaldebatte: Scholz vs Merz - Empörung über AfD

Scholz arbeitete sich vor allem an Unions-Fraktionschef Friedrich Merz ab, der vor ihm gesprochen hatte. Merz hatte der Ampel-Regierung in allen Bereichen eine falsche Politik vorgeworfen. CDU und CSU seien "vollkommen anderer Meinung". Und zwar "nicht nur in Details, sondern in Grundsätzen", so Merz. Deswegen habe man keine Änderungsanträge beim aktuellen Haushalt gestellt.