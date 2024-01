Bundestag: Generaldebatte zum Haushalt im Livestream

Unionsfraktionschef Merz forderte die Ampel-Regierung auf, gemeinsam mit Frankreich eine Führungsrolle in der Europäischen Union zu übernehmen. Deutschland müsse die ausgestreckte Hand von Präsident Emmanuel Macron ergreifen und gemeinsam "neue Initiativen erarbeiten, um die Handlungsfähigkeit Europas unter Beweis zu stellen", sagte der CDU-Vorsitzende in der Generaldebatte über den Kanzler-Etat in Berlin.