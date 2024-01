Dasing: "Remigrations"-Treffen mit AfD-Leuten

Nur wenige Tage nach der Zusammenkunft in Dasing hatte im November das Potsdamer Treffen stattgefunden, an dem Vertreter von AfD und Werteunion teilgenommen hatten. Auch dort war über laut dem Recherche-Netzwerk "Correctiv" über "Remigration" gesprochen worden. Seit Bekanntwerden der Pläne Anfang Januar gehen Zehntausende Menschen in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus auf die Straße.