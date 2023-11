Haft oder Sitzung? Bayern-AfD kämpft für Halemba

Manchmal produziert so eine konstituierende Sitzung Bilder für die Ewigkeit. 1994 zum Beispiel, da sitzen oben neben dem Landtagspräsidenten die jungen Abgeordneten Ilse Aigner und Markus Söder. Er, damals 27 Jahre alt, mit viel Gel im Haar. Sie, damals 29, im lachsfarbenen Blazer. Sollten sie an diesem Tag gut gelaunt gewesen sein, so merkt man es ihnen nicht an. Heute ist sie Landtagspräsidentin, er Ministerpräsident.