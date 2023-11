Wahl in Bayern: Votum für Kontinuität – starke AfD

Bei der Landtagswahl in Bayern bleibt die CSU klar stärkste Partei, schafft aber historisch betrachtet erneut nur ein relativ schwaches Ergebnis. Die Grünen verlieren, Freie Wähler und AfD erzielen Rekordergebnisse. Für die SPD bleibt Bayern Diaspora, die FDP scheitert deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde.

Wahlergebnis: CSU bietet Angriffsflächen

Der CSU-Wahlsieg basiert einmal mehr auf Strukturvorteilen, Sachkompetenz und dem Wunsch nach politischer Kontinuität. Dennoch hat die Traditionspartei bei Regierungsarbeit, Ansehen oder Spitzenkandidat ihre Ausnahmestellung verloren; und für 52 Prozent der Befragten auch "das Gespür für das, was die Bayern wirklich bewegt". Diese Lücke können in Teilen AfD und Freie Wähler besetzen. Den Ampel-Parteien macht neben ihrem generell schwachen Standing im Freistaat jetzt auch heftige Kritik an der Bundesregierung zu schaffen.

Ansehen der Parteien: Durchwachsen bis klar negativ

Nächster Regierungschef: Söder ohne Konkurrenz

Freie Wähler und AfD: Polarisierung und Profiteure

Der AfD hilft ein Umfeld, in dem das Thema " Asyl/Migration " zuletzt klar an Bedeutung gewonnen und sich die Stimmung in Bayern erheblich verändert hat: Nur noch 37 Prozent (2018: 68 Prozent) meinen, dass ihr Bundesland die vielen Flüchtlinge verkraften kann.

Themen: Flüchtlinge und Energie/Klima

Wer wählte wen: Oft eine Frage des Alters

Auffällig ist bei den unter 30-Jährigen jetzt eine - in dieser Altersgruppe - untypisch starke AfD (18 Prozent). Die Freien Wähler schneiden in allen Altersgruppen ähnlich gut ab, verlieren aber mit Zunahme des formalen Bildungsniveaus der Wähler*innen an Zustimmung. In kleinen Gemeinden und kleineren Städten sind CSU, AfD und Freie Wähler deutlich stärker als in den großen Städten, bei den Grünen ist das umgekehrt.