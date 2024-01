Gegen Rechtsextreme: Zehntausende protestieren in Düsseldorf

Auch an diesem Wochenende finden wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und die AfD statt - unter anderem in Düsseldorf. Dort werden 30.000 Teilnehmer erwartet. 27.01.2024 | 0:21 min

In Düsseldorf hat am Samstag eine große Demonstration gegen Rechtsextremismus begonnen. Nach Polizeiangaben nahmen etwa 65.000 Menschen daran teil.

Der erste Teil mit Auftaktkundgebung und Marsch über den Rhein hatte das Motto "Gegen die AfD - Wir schweigen nicht. Wir schauen nicht weg. Wir handeln!".

Danach war eine Abschlusskundgebung auf den Rheinwiesen, dem größten innerstädtischen Versammlungsplatz, geplant. Hier unter dem Motto: "Nie wieder ist jetzt! Für Demokratie und Rechtsstaat!"

Polizei: Mehrere 10.000 Teilnehmende, alles friedlich

Die Polizei sprach von "sehr starkem Andrang" für die Demo, alles sei aber "total friedlich". Zusätzliche Straßen hätten für die Demo-Teilnehmer gesperrt werden müssen.

Unter den Protestierenden waren Menschen jeden Alters, darunter viele Familien mit Kindern. In Düsseldorfer Tradition marschierten die Demonstranten teilweise mit Punkmusik.

Wichtige Demos gegen Rechtsextremismus am 27. Januar 2024:

Für 14 Uhr geplant: Chemnitz: Roter Turm zum Neumarkt

Bautzen: Hauptmarkt

Döbeln: Obermarkt

Bielefeld: Rathausplatz

Stuttgart: Kundgebung gegen Rechtsextremismus u. a. mit Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) und Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) (Schlossplatz), es werden 1000 Teilnehmer erwartet

Tübingen: Kundgebung "Wir sind die Brandmauer" von Fridays for Future sowie Menschenkette um das Rathaus, Marktplatz

Passau, Kleiner Exerzierplatz

Sangerhausen: Demonstration auf dem Marktplatz des Bündnisses "Sangerhausen bleibt bunt" Für 15 Uhr geplant: Marburg, Stadthalle

Gera Demonstration "Nie wieder ist jetzt!", Markt Für 16 Uhr geplant: Hof (Am Kugelbrunnen)

Wittenberg: Kundgebung auf dem Marktplatz, mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff

Mannheim: Kundgebung "Nie wieder ist jetzt! Demokratie und Vielfalt erhalten!", mit Oberbürgermeister Christian Specht (CDU), (Alter Messplatz, 68169), im Anschluss Demo des antifaschistischen Aktionsbündnisses durch die Mannheimer Innenstadt

Auf den Transparenten standen Aufschriften wie "Ich mag Nazis generell nicht" und "Nicht nochmal!". Die "Omas gegen rechts" führten ein Transparent mit der Aufschrift "Bunt statt braun".

Ein 69-Jähriger, der nach eigenen Worten erstmals seit Jahrzehnten wieder in einer Demo mitlief, sagte: "Wenn wir jetzt nicht Flagge zeigen, gehen wir in eine Richtung, aus der wir nicht mehr rauskommen."

Auf der Rednerliste der Abschlusskundgebung am Nachmittag standen unter anderem die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin Mona Neubaur ( Grüne ) und der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller ( CDU ).

Der Düsseldorfer Karnevalsprinz sagte dem ZDF:

Es ist Bürgerpflicht gegen rechts aufzustehen, sich für die Demokratie zu streiten. Wir als Karnevalisten sind auf eine freiheitliche Gesellschaft angewiesen und deswegen kämpfen wir dafür. Man merkt wie die ganze Karnevals-Community sich vereint und den Schulterschluss findet. Prinz Uwe I.

Demo auf breiter Basis organisiert

Organisatoren sind das parteiübergreifende Bündnis "Düsseldorfer Appell", der DGB und "Düsseldorf stellt sich quer". Auch Düsseldorfer Profisportclubs wie der Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf riefen zur Teilnahme auf.

Insgesamt waren am Samstag in Nordrhein-Westfalen rund 30 Kundgebungen gegen Rechtsextremismus geplant. Bundesweit laufen noch zahlreiche weitere Demos oder sind geplant.

Bundesweit zahlreiche weitere Demos

In Sigmaringen in Baden-Württemberg nahm der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit seiner Frau Gerlinde als Privatperson an einer Demo teil. Laut Polizei waren dort rund 2.000 Menschen.

Die Aktionen sind eine Reaktion auf Recherchen des Medienkollektivs Correctiv , das aufgedeckt hatte, dass sich im November 2023 radikal rechte Kreise mit AfD-Funktionären und einem führenden Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Potsdam getroffen hatten.

