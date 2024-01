Nach Geheimtreffen: Heftige Kritik an der AfD im Bundestag

Oft ist es still in der SPD-Ecke. Fraktionschef Rolf Mützenich stützt den Kopf in die Hände. Die Berichte der "Süddeutschen Zeitung", dass einige in der Fraktion Kanzler Olaf Scholz durch Verteidigungsminister Boris Pistorius austauschen wollen, dürfte noch dazu kommen.