Auch in Österreich gibt es Proteste gegen Rechtsextremismus

In der Hauptstadt Wien versammelten sich am Freitagabend nach Polizeiangaben etwa 35.000 Demonstranten nahe des Parlamentsgebäudes, die Organisatoren schätzten die Anzahl der Teilnehmer auf etwa 80.000 Menschen.

Kundgebungen auch in Salzburg und Innsbruck

Die deutschlandweiten Proteste gegen rechts haben viele Menschen zum Demonstrieren angeregt. Es gibt aber auch Kritik an den Inhalten, die einige Gruppen auf den Demos äußern. 26.01.2024 | 2:35 min

In Salzburg kamen nach Polizeiangaben 3.000 Demonstranten zusammen, in Innsbruck protestierten demnach rund 1.400 Menschen. "Wir sind alle zusammen hier, um die Demokratie zu verteidigen und uns gegen die extremistischen Bewegungen zu stellen, die sich in Europa ausbreiten", sagte die 25-jährige Studentin Elena Tiefenböck in Wien.