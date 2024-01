Demos gegen rechts: An diesen Orten gibt es Proteste

Schon am Freitag sind Zehntausende Menschen in Deutschland gegen rechts auf die Straße gegangen, am Wochenende werden viele Proteste folgen. Wo wird demonstriert? Ein Überblick.

Für das Wochenende sind bundesweit rund 90 Demonstrationen gegen rechts angekündigt. ZDF-Korrespondent Anton Jany berichtet von einer Veranstaltung in Karlsruhe. 20.01.2024 | 1:25 min

Deutschlandweit werden an diesem Wochenende Zehntausende Menschen bei Demonstrationen gegen rechts und für die Demokratie erwartet.

Wo wird protestiert und wie viele Menschen werden erwartet? Ein Überblick.

In vielen Städten gehen derzeit jeden Tag mehrere tausend Menschen auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus und die AfD zu demonstrieren. Die Proteste sind oft spontan organisiert. 19.01.2024 | 1:29 min

Baden-Württemberg

In Heidelberg ruft ein Bündnis zu einer Kundgebung auf (15 Uhr), es wird nach Angaben der Stadt von Freitag mit 3.000 Menschen gerechnet.

In Karlsruhe sind rund 1.000 Teilnehmer angemeldet, in Pforzheim (15 Uhr) und auch in Ulm (15.30 Uhr) sollen es nach Angaben der Stadt jeweils "weit mehr als 1.000 Teilnehmer" werden. Weitere Aktionen sind unter anderem geplant in Offenburg und Überlingen sowie in Freiburg.

Stuttgart wird nach Angaben eines Stadtsprechers am Samstag und Sonntag gegen rechts demonstriert. Unter dem Motto "Alle zusammen gegen die Auch inwird nach Angaben eines Stadtsprechers am Samstag und Sonntag gegen rechts demonstriert. Unter dem Motto "Alle zusammen gegen die AfD " ruft ein Bündnis die Menschen auf die Straße. Angemeldet wurden etwa 1.000 Menschen.

Bayern

In Nürnberg hat das Bündnis Nazistopp für Samstag (14 Uhr) zu einer Kundgebung unter dem Motto "Jetzt! Kein Fußbreit den Faschist:innen!" aufgerufen. Es werden laut der Stadt mindestens rund 1.000 Menschen erwartet. Weitere Kundgebungen im Freistaat mit voraussichtlich mehreren Hundert Beteiligten sind in den kommenden Tagen etwa in Regensburg, Bayreuth, Erlangen und Würzburg geplant.

Die größte Versammlung dürfte es am Sonntag in München geben. Nach Angaben der Landeshauptstadt werden bis zu 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Veranstaltung unter dem Motto "Gemeinsam gegen rechts - Für Demokratie und Vielfalt" in der Innenstadt erwartet.

An diesem Wochenende finden in vielen deutschen Städten wieder Demos gegen Rechtsextremismus statt. Allein in Hamburg gingen heute 50.000 Menschen auf die Straße. 19.01.2024 | 1:50 min

Berlin

Ab 14.30 Uhr ist am Samstag eine Demonstration gegen Rechtsextremismus unter dem Motto "Gemeinsam hier. Gemeinsam stark gegen Remigrationsideologien & Faschismus" am Brandenburger Tor geplant.

Für Sonntagnachmittag ist im Rahmen der deutschlandweiten Proteste gegen die AfD eine Demonstration im Regierungsviertel ab 16 Uhr angekündigt. Der Titel lautet: "Demokratie Verteidigen: Zusammen gegen rechts". Erwartet werden einige Tausend Teilnehmer.

Brandenburg

Unter dem Motto: "Zusammen gegen Rechts - Wir sind die Brandmauer!" will die Stadt Cottbus am Sonntag ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Das Bündnis "#Unteilbar-Südbrandenburg" rief zu einer Kundgebung vor der Stadthalle auf und meldete laut Polizei rund 500 Teilnehmer an. Cottbus gilt als eine Hochburg des Rechtsextremismus in Brandenburg.

Bremen

In Bremen soll es am Sonntag (12 Uhr) "Laut gegen rechts" werden. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat sein Kommen angekündigt. Angemeldet waren anfangs 500 Teilnehmer, inzwischen rechnen die Organisatoren mit 5.000 bis 10.000 Menschen. Unter anderem Fußball-Bundesligist Werder Bremen hatte zur Teilnahme an der Versammlung aufgerufen.

Hamburg

In Hamburg waren bereits am Freitag Zehntausende Menschen zur Demonstration gegen rechts und die AfD gekommen - so viele, dass diese aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden musste. Für das Wochenende gab es zunächst keine Demo-Ankündigung zu dem Thema.

Hessen

In Frankfurt zählte die Polizei bei der voraussichtlich hessenweit größten Protestaktion unter dem Motto "Demokratie verteidigen" am Samstag auf dem Frankfurter Römer bereits vor Beginn rund 7.000 Teilnehmer. Die Stimmung sei friedlich, sagte ein Polizeisprecher. Zu der Veranstaltung wurde auch der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) als Redner erwartet.

Rund 2.800 Teilnehmer und damit deutlich mehr als ursprünglich erwartet versammelten sich zudem bereits am Vormittag in Limburg. Aufgerufen zu der dortigen Demonstration hatte ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien und Jugendverbänden. In Offenbach soll am Sonntag (11 Uhr) demonstriert werden.

Bundesweit haben in der letzten Woche viele Demonstrationen gegen Rechtsextremismus stattgefunden. Im Bundestag gab es heute eine aktuelle Stunde zum Thema. 18.01.2024 | 1:51 min

Mecklenburg-Vorpommern

Am Sonntag ist eine Demonstration in Neubrandenburg geplant, in Greifswald am Montag.

Niedersachsen

Allein bei einer Kundgebung in Hannover werden den Veranstaltern zufolge deutlich mehr als 10.000 Teilnehmer erwartet. Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kirche, Sportvereinen und Politik hat zu einer Veranstaltung unter dem Titel "Hannover zeigt Haltung" aufgerufen.

Zu den Rednern auf dem Opernplatz zählen Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD ), der frühere Bundespräsident Christian Wulff, die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi, sowie der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister.

Auch in weiteren niedersächsischen Städten sind Demonstrationen gegen rechts geplant. So soll es etwa in Oldenburg zunächst eine Kundgebung (15 Uhr) am Schloßplatz geben. In Braunschweig hat der Stadtschülerrat eine "Demo gegen die faschistischen Deportationspläne von AfD und Werteunion" geplant (14 Uhr)

Nordrhein-Westfalen

In Dortmund hat ein breites Bündnis zu einer Demonstration gegen die AfD und für die Demokratie aufgerufen. Zu der Kundgebung (15 Uhr) in der Innenstadt erwartet die Polizei mehrere Tausend Teilnehmer. Sie wollen unter dem Motto "Das neue Braun ist blau" auf die Straße gehen.

In vielen deutschen Städten finden aktuell Demonstrationen und Kundgebungen gegen Rechtsextremismus statt, so auch in Bochum. Jana Becker ist vor Ort. 19.01.2024 | 1:09 min

Rheinland-Pfalz

Koblenz zu einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus aufgerufen. "Die jüngsten Recherchen von Correctiv haben verdeutlicht, welch besorgniserregendes Ausmaß rechte Ideologien annehmen, wenn ihnen nicht entschieden entgegengetreten wird", schrieben die Koblenzer Mehrere Parteien haben für Samstag inzu einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus aufgerufen. "Die jüngsten Recherchen von Correctiv haben verdeutlicht, welch besorgniserregendes Ausmaß rechte Ideologien annehmen, wenn ihnen nicht entschieden entgegengetreten wird", schrieben die Koblenzer Grünen auf ihrer Homepage.

Saarland

In Saarbrücken ist am Sonntag laut Saarländischem Rundfunk eine Protestaktion unter dem Motto "Gegen Faschismus, Populismus und Rechts" angemeldet. Sie soll um 14 Uhr auf dem Landwehrplatz starten. Anschließend ist ein Protestzug durch die Innenstadt geplant.

Sachsen

Für Sachsen sind am Sonntag unter anderem Demonstrationen in Chemnitz, Dresden, Leipzig, Görlitz, Meißen, Pirna, Radeberg und Torgau gemeldet.

Sachsen-Anhalt

In Magdeburg und Halle wollen hunderte Menschen auf die Straße gehen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Die meisten Teilnehmer werden dabei in Halle erwartet. Nach Polizeiangaben sind 1.000 Menschen angemeldet. Die Demonstration trägt den Titel "Dem Rechtsruck widersetzen".

Schleswig-Holstein

Am Samstag wird laut Norddeutschem Rundfunk unter anderem in Lübeck und auf Sylt demonstriert, am Sonntag in Flensburg und Henstedt-Ulzburg.

Thüringen

Zu einer Protestaktion gegen Rechtsextremismus hat für Samstag ein Bündnis in Erfurt aufgerufen. Die Organisatoren hoffen nach eigenen Angaben auf einige Tausend Teilnehmer.