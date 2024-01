Scholz vergleicht Umsiedlungspläne mit Nazi-Ideologie

"Wenn etwas in Deutschland nie wieder Platz haben darf, dann ist es die völkische Rassenideologie der Nationalsozialisten. Nichts anderes kommt in den abstoßenden Umsiedlungsplänen der Extremisten zum Ausdruck", sagt er in der neuen Ausgabe seiner Videoreihe "Kanzler kompakt" , die am Freitag veröffentlicht wurde.