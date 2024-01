Neues Staatsangehörigkeitsgesetz : Das ändert sich beim Weg zum deutschen Pass

19.01.2024 | 07:21 |

Schnellere Einbürgerungen - aber nicht für jeden. Das will der Bundestag am heutigen Freitag beschließen. Was das neue Staatsangehörigkeitsrecht bringen soll: ein Überblick.