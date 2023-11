Warum die Einbürgerung von Türken meist so spät erfolgt

Der Verlust der türkischen Staatsangehörigkeit habe gerade in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen geführt, so Sofuoğlu. Die Folgen: Kein Recht mehr wählen zu dürfen und Schwierigkeiten eine Erbschaft anzutreten, ein Grundstück zu erwerben oder gar in der Türkei bestattet zu werden. Aber: