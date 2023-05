Mit Recep Tayyip Erdogans Wahlsieg bleibt an der Spitze der türkischen Politik alles beim Alten. Und auch in der Beziehung zur Europäischen Union deutet sich nach der türkischen Präsidentschaftswahl eine weitere Verhärtung an. "Die Jahrzehnte, in denen wir jetzt dieser Fata Morgana der Vollmitgliedschaft nachgelaufen sind", hätten Türkei und EU voneinander entfremdet, so formulierte es Manfred Weber am Dienstagabend bei Markus Lanz.