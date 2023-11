Erleichterte Einbürgerung: Wie ist es in anderen Ländern?

In Deutschland soll ein neues Gesetz dafür sorgen, dass Einbürgerungen leichter werden. Wie aber ist es in anderen Ländern? Ein Blick in die Türkei und nach Frankreich.

Einbürgerung: Wie ist es in anderen Ländern?

Türkei: Geld spielt eine Rolle

Wer türkischer Staatsbürger werden will und nicht in Land geboren ist, der kann dies zum Beispiel mit Geld erreichen. Besitzt man ein Haus oder eine Wohnung für mindestens 400.000 US-Dollar wird die Staatsbürgerschaft gewährt. Eine andere Möglichkeit: Man lebt mindestens fünf Jahre lang in der Türkei - ohne Unterbrechung - und hat außerdem eine gültige Aufenthaltsgenehmigung.

Es sind vor allem Menschen aus Syrien , die in den letzten Jahren die türkische Staatsbürgerschaft erhalten haben: über 200.000 allein im Jahr 2022. Gleich danach folgen Georgier, Afghanen und Iraker. Als besonders investitionsfreundig erweisen sich zudem Russinnen und Russen. Mehrere Zehntausend haben seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in der Türkei Immobilien gekauft.

"Die Türkei hat grundsätzlich kein Problem mit der doppelten Staatsbürgerschaft", schätzt ZDF-Korrespondent Alexander Poel ein. Allerdings warne das Außenministerium vor eventuellen Folgen im jeweiligen Ursprungsland. "In Deutschland etwa verliert man seine Staatsbürgerschaft, wenn man eine andere erwirbt", so ZDF-Korrespondent Poel. "In China oder Saudi-Arabien ist eine zweite Staatsbürgerschaft an strenge Regeln gebunden."

Frankreich: Doppelte Staatsbürgerschaft erlaubt

In Frankreich muss man in der Regel fünf Jahre im Land gelebt haben und Kenntnisse zu Sprache und Land nachweisen. Wer eingebürgert werden will, darf keine Straftaten begangen haben und muss seinen Lebensunterhalt selbst verdienen.