Demo gegen rechts wegen Massenandrang abgebrochen

Auch am Wochenende werden deutschlandweit Zehntausende Menschen bei Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie erwartet. Bei einer Kundgebung in Hannover am Samstag (14.00 Uhr) gehen die Veranstalter von deutlich mehr als 10.000 Teilnehmern aus. Weitere größere Demos sind am Samstag unter anderem in Dortmund, Erfurt und Heidelberg geplant. In Karlsruhe soll ein Demonstrationszug am Bundesverfassungsgericht vorbeiführen.