Tausende demonstrieren in Berlin und Freiburg gegen Rechts

Proteste in Berlin und Freiburg

Etwa 3.500 Menschen haben nach Polizeiangaben an der Demonstration gegen Rechtsextremismus am Mittwochabend in Berlin teilgenommen. Quelle: imago images

Mehrere Tausend Menschen haben am Mittwochabend in Berlin und Freiburg gegen Rechtsextremismus demonstriert. Die Organisatoren der Freiburger Demonstration berichteten von 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ein Sprecher der Polizei ging von 6.000 bis 7.000 Leuten aus. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte ein Bündnis lokaler Partei-Jugendorganisation.

In Berlin gingen der Polizei zufolge etwa 3.500 Menschen auf die Straße. Sie versammelten sich mit Plakaten wie "Nazis raus" und Parolen gegen den AfD-Politiker Björn Höcke vor dem Roten Rathaus, dem Sitz des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner.

Nach Angaben der Polizei verlief die Kundgebung ohne Zwischenfälle.

Auslöser der Proteste sind Enthüllungen über ein "Geheimtreffen" von Rechtsradikalen

Seit Tagen demonstrieren in vielen Städten Tausende Menschen gegen Rechts. Anlass waren Berichte des Medienhauses Correctiv vorige Woche über ein bis dahin nicht bekanntes Treffen von Rechtsradikalen mit Politikern von AfD und CDU in einer Potsdamer Villa vom 25. November.

Dabei hatte der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, im vergangenen November nach eigenen Angaben über "Remigration" gesprochen. Damit meinen Rechtsextreme in der Regel, dass eine große Zahl Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

Bundeskanzler Scholz begrüßt die Demonstrationen

Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) hatte den Demonstranten gedankt, die "gegen Rassismus, Hetze und für unsere freiheitliche Demokratie" auf die Straße gehen.

"Ich bin dankbar, dass Zehntausende in diesen Tagen überall in Deutschland auf die Straße gehen - gegen Rassismus, Hetze und für unsere freiheitliche Demokratie", schrieb der Kanzler am Mittwoch auf der Plattform X. Das mache Mut und zeige:

Wir Demokratinnen und Demokraten sind viele - viel mehr als diejenigen, die spalten wollen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

Bundespräsident Steinmeier: "Wir müssen uns Verfassungsfeinden entgegenstellen"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief am Mittwoch im Onlinedienst X dazu auf, sich Feinden der Verfassung entgegenzustellen.

Unser Grundgesetz garantiert gleiche Rechte für alle Staatsbürger. Deutscher oder Deutsche zu sein, hängt nicht von Hautfarbe oder Herkunft ab. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

"Es gibt keine Bürgerinnen und Bürger erster oder zweiter Klasse. Wer Gegenteiliges behauptet, offenbart seine Verfassungsfeindlichkeit", fügte er hinzu. "Wir müssen uns Verfassungsfeinden entgegenstellen."

Die Berichte über das Treffen hätten "unser Land aufgerüttelt" und zehntausende Menschen zu Protesten mobilisiert, hieß es in dem von Steinmeiers Sprecherin auf X veröffentlichten Beitrag.