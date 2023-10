Mounk: Zum Teil glaube ich schon, dass man das den Parteien vorwerfen kann. In gewisser Hinsicht ist dies ja etwas Positives. Denn das heißt, diese Parteien könnten sich reformieren, Fehler wettmachen. Bürgerliche Parteien rechts der Mitte, so wie die CDU und CSU, debattieren gerade darüber, wie sie mit Populisten umgehen sollen. Ein Teil sagt, sie sollten sich voll in die Mitte stellen und so viel Abstand wie möglich zu Rechtspopulisten hegen. Andere sagen, wenn die AfD so erfolgreich ist, sollte man sie vielleicht nachahmen. Bürgerliche Parteien müssten ihr vielleicht nach dem Mund plappern.