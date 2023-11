Studie: Demokratische Grundwerte drohen zu zerbröseln

Die Mitautorin der Studie, Prof. Küpper: „Der dramatische Anstieg eines geschlossen rechtsextremen Weltbildes, das ist etwas, das wir in dieser Dramatik […] nicht erwartet hätten.“ 21.09.2023 | 5:15 min

Professorin an der Hochschule Niederrhein und lehrt Soziale Arbeit in Gruppen‐ und Konfliktsituationen . Die Sozialpsychologin ist Mitautorin der von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegebenen Studie zu aktuellen rechtsextremen Einstellungen in Deutschland.

Immer mehr Deutsche teilen rechtsextreme Einstellungen. Die "Mitte-Studie" zeichnet auch das Bild einer nach rechts gerückten Gesellschafts-Mitte. Ist die Demokratie in Gefahr?

Allen voran mussten wir feststellen, dass rechtsextreme Einstellungen in erschreckendem Maße angestiegen und weiter in die Mitte gerückt sind.

Hinzu kommt, dass das Vertrauen in die Institutionen und in das Funktionieren der Demokratie weiter gesunken ist. Im Vergleich zur letzten Befragung vertreten zudem nun rund ein Drittel mehr verschwörungsgläubige und populistische Positionen. So stimmen in der aktuellen Mitte-Studie mit 30 Prozent fast doppelt so viele Befragte wie noch vor zwei Jahren der Aussage zu: "Die regierenden Parteien betrügen das Volk".