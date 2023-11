"Thüringen Projekt": Was wenn eine autoritäre Partei regiert

Angenommen, eine autoritär-populistische Partei käme in Deutschland an die Macht. Wäre es für sie möglich, mit legalen Mitteln die demokratischen Institutionen auszuhebeln? Könnte sie die Unabhängigkeit der Justiz untergraben oder staatlichen Druck auf die Kultur- und Medienlandschaft ausüben?

Seit Jahren beschäftigt sich Maximilian Steinbeis mit diesen Fragen. Der Jurist und Gründer des Portals verfassungsblog.de weiß, wie beispielsweise in Polen oder Ungarn die Schwachstellen der Demokratie ausgenutzt wurden, um einen Staat umzuformen. Und er hält eine ähnliche Entwicklung auch in Deutschland für möglich.

Wie krisenfähig ist unsere Demokratie? Diese Frage diskutieren unter anderem Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt und Stephan Harbarth, Präsident des Bundesverfassungsgerichts. 11.06.2023

Am Beispiel Thüringen der Frage auf den Grund gehen

Vor Kurzem haben er und sein Team daher das "Thüringen-Projekt" ins Leben gerufen. Am Musterfall des ostdeutschen Bundeslands will die Forschungsgruppe in den nächsten Monaten konkrete Szenarien durchspielen, wie antidemokratische Kräfte auch auf Landesebene nach einer gewonnenen Wahl ihre Macht einsetzen könnten.