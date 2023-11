Pro-Palästina-Demos: Wann Hamas-Jubel strafbar ist

Man verteile Süßigkeiten "zur Feier des Sieges des Widerstands" - das schrieb die pro-palästinensische Gruppe Samidoun am Samstag auf Instagram. Dazu Fotos ihrer Aktion in Berlin-Neukölln, nur Stunden nachdem Hunderte israelische Zivilisten in Ortschaften rund um den Gaza-Streifen von Hamas-Terroristen getötet wurden.