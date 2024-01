Nach Geheimtreffen: Vertrauter von Alice Weidel wackelt

Alice Weidel und Roland Hartwig Quelle: AFP

Der Rechtsextremist und führende Kopf der Identitären Bewegung, Martin Sellner, hat dazu einen Vortrag gehalten. Unter den Teilnehmern waren mehrere AfD-Funktionäre, auch ein Mitarbeiter und enger Vertrauter von AfD-Bundessprecherin Alice Weidel: der ehemalige Bundestagsabgeordnete Roland Hartwig.

AfD-Bundesvorstand diskutiert Konsequenzen

Der AfD-Bundesvorstand diskutiert nun, welche Konsequenzen die Partei aus der Beteiligung von Hartwig und mehreren anderen AfD-Vertretern an der Geheimkonferenz in Potsdam zieht. Am Montagabend will der Vorstand tagen. Auch Hartwig soll dabei sein und Stellung nehmen - anscheinend ist dies dem AfD-Vorstand wichtig: Direkt nach Organisatorischem, das als TOP 1 der heutigen Sitzung rangiert, wird bereits "Stellungnahme Dr. Roland Hartwig" als nächster Tagesordnungspunkt genannt.

Die technisch-sachliche Formulierung trügt allerdings: Nach ZDF-Informationen könnte es eng werden für den ehemaligen Chefsyndikus der Bayer AG. Im Gespräch mit dem ZDF äußerte sich nun erstmals Alice Weidel persönlich zu dem Geheimtreffen und möglichen Folgen für ihren Mitarbeiter.

Treffen laut Weidel eine "völlig belanglose Veranstaltung"

Weidel nennt die Konferenz eine "völlig belanglose Veranstaltung". Sie betont, dass es keine AfD-Veranstaltung gewesen sei und das dort Besprochene der Programmatik der AfD nicht entspreche.

"Der AfD wird Ungeheuerliches vorgeworfen. Dabei stehen wir für die Einhaltung des Rechts und der Rechtsstaatlichkeit", so die Politkerin.

Personalie Hartwig: "Fehler in der Kommunikation"

Ihrem Vertrauten Roland Hartwig gibt sie dennoch keine volle Rückendeckung. "Wir werden eruieren, wo mögliche Fehler auch in der Kommunikation entstanden sind, und werden daraus mögliche Konsequenzen ziehen", so Weidel gegenüber dem ZDF. Auf die Frage, was genau sie mit Fehlern in der Kommunikation meine, will sie nicht konkreter werden.

Hartwig soll sich laut Correctiv-Recherchen bei dem Geheimtreffen damit gebrüstet haben, für den AfD-Parteivorstand zu sprechen. "Die Beteiligten bestreiten dies. Da steht Aussage gegen Aussage", sagt Weidel dazu. Laut Correctiv sind alle Aussagen der Teilnehmenden belegt.

AfD will Positionspapier zu "Remigration" entwickeln

Nach ZDF-Informationen will der Parteivorstand beim heutigen Treffen auch ein Positionspapier zum Thema "Remigration", also dem Begriff, der auch bei dem Geheimtreffen für eine Vertreibung Deutscher aus Deutschland benutzt wurde, in Auftrag geben. Die Partei will das Thema also weiter offensiv besetzen.

