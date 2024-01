Treffen mit Rechtsextremen: Sprachverein unter Druck

An dem Geheimtreffen von AfD und Neonazis in Potsdam nahm nach den Correctiv-Recherchen auch VDS-Vorstandsmitglied Silke Schröder teil.

Bericht: Peter Sloterdijk tritt aus VDS aus

Die Immobilienunternehmerin hatte laut Medienberichten im November an dem rechtsextremen Vernetzungstreffen in Potsdam teilgenommen, das vom Medium Correctiv aufgedeckt wurde. Dabei wurde den Berichten zufolge über die als "Remigration" bezeichnete Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland gesprochen.

VDS: Schröders Teilnahme nicht abgesprochen

Journalistenverband fordert härtere Konsequenzen

Schröder selbst goss noch Öl ins Feuer. "Vielleicht Zeit für Remigration von sog. Journalisten an Ausbildungsstätten, die ihnen ideologiebefreit die Grundlagen ihres Handwerks beibringen", schrieb sie am Donnerstag als Reaktion auf die Correctiv-Recherchen auf X, vormals Twitter.

Der Deutsche Journalisten-Verband forderte daraufhin am Freitag vom VDS deutliche Konsequenzen. Schröders Aussagen könne man nur "als Wunsch nach einer Deportation von unliebsamen Journalistinnen und Journalisten in Umerziehungslager verstehen", erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster. "Das erinnert an die dunkelsten Zeiten in Deutschland."