CDU will härtere Kante gegenüber AfD nach Potsdam-Treffen

Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, nannte das Treffen in Potsdam "gruselig". Es würden Parallelen deutlich, die "nicht mal mehr kaschiert werden", die an die Zeit erinnerten, "als die Nationalsozialisten an die Macht kamen." Jede Stimme für die AfD , sei "eine Stimme gegen die Demokratie ist. Das müssen wir als Union aussprechen."