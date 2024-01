Karl-Rudolf Korte: AfD ist "passiver Profiteur der Angst"

Die Parteien der Ampel-Koalition haben es zurzeit schwer in Ostdeutschland: So liegt die Kanzlerpartei SPD etwa bei sieben bis neun Prozent in Thüringen und Sachsen. Die AfD profitiere vor allem dort von Ängsten und Unsicherheiten und gebe darauf vermeintlich einfache Antworten, so Korte.